Daily Mail: по случаю дня рождения Карла III в Грин-парке произвели оружейный салют

Король Великобритании Карл III отметил первый день рождения в статусе монарха с оружейными залпами и торжественными выступлениями оркестра. О том, как Лондон поздравил короля, пишет Daily Mail.

14 ноября Карлу III исполнилось 74 года. По этому случаю в 11 часов утра (13:00 по московскому времени) во время смены караула в Букингемском дворце оркестр кавалерии исполнил песню Happy Birthday. Затем, в полдень (с 14:00 по московскому времени), полк Королевской конной артиллерии произвел 41 залп оружейного салюта в лондонском Грин-парке, после чего оркестр шотландских гвардейцев сыграл в парке песню Happy Birthday. Еще через час начался оружейный салют. Почетная артиллерийская рота произвела 62 залпа из пушек Тауэра в честь дня рождения короля.

Традиционно королевский салют состоит из 21 залпа, однако в случае его проведения на территории королевских парков число выстрелов увеличивается до 41. В лондонском Тауэре количество раундов доходит до 62: основной 21, плюс еще 20, поскольку это место является королевским дворцом и крепостью. Затем выполняется еще 21 залп, демонстрирующий лояльность лондонского Сити, который имеет свою собственную юрисдикцию.

Пока неизвестно, будет ли у Карла III еще один, официальный день рождения, и когда. С 1748 года, когда в Британии правил король Георг II, некоторые британские монархи отмечали два дня рождения: один, настоящий, проходил скромно, другой же сопровождался празднествами по всей стране. Первоначально это было связано с тем, что для парадов и шествий требуется хорошая погода. Именно поэтому рожденный в дождливом и пасмурном октябре Георг II «перенес» торжество на летнее время.

Кроме него было еще три монарха, воспользовавшихся такой возможностью: Эдуард VII (прадед Елизаветы II), Георг VI (ее отец) и Елизавета II.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании сделает 8 мая 2023 года официальным выходным по случаю коронации короля Великобритании Карла III. Отмечалось, что праздник выпадет на понедельник, 8 мая, после коронации Карла III в Вестминстерском аббатстве двумя днями ранее.