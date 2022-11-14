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11:41, 14 ноября 2022Ценности

Лолита показала лицо без макияжа и фильтров в честь 59-летия

Российская певица Лолита показала лицо без макияжа и фильтров в честь дня рождения

Кадр: Telegram-канал Лолиты Милявской

Российская певица Лолита Милявская показала естественную внешность в честь дня рождения. Соответствующее видео появилось в ее личном Telegram-канале.

59-летняя знаменитость предстала перед камерой в черном лонгсливе с розовым принтом и бирюзовой футболке в сочетании с часами, золотыми кольцами и несколькими браслетами. При этом на размещенных кадрах видно, что на лице эстрадной исполнительницы отсутствует макияж. Кроме того, телезвезда отказалась от укладки волос.

«Все без фильтров. Это касается сегодняшних поздравлений! Спасибо Вам за внимание, за заботу! Вы знаете меня лучше родственников», — подписала Лолита пост. Поклонники восхитились внешним видом певицы в комментариях и поздравили ее с праздником. «Красотка», «Как же я вас люблю», «Поздравляем!», «Просто лучшая», — высказывались фанаты.

В августе Лолита Милявская также продемонстрировала фигуру в купальнике. Исполнительница поделилась в соцсетях роликом, где она запечатлена в слитном купальном костюме голубого цвета на пляже, а ее образ дополняют солнцезащитные очки и подвеска на шее.

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Карина Черных
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