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00:21, 14 ноября 2022Бывший СССР

В Молдавии допустили перестановки в правительстве

Президент Молдавии Санду и члены правящей партии допустили перестановки в правительстве

Фото: Pixabay

Президент Молдавии Майя Санду и члены правящей партии «Действие и солидарность» допустили возможные перестановки в правительстве. Об этом заявил депутат парламента Раду Мариан, передает РИА Новости.

«Мы говорили о ситуации в области безопасности и о политической ситуации, говорили и о некоторых перестановках, но все, что сегодня было в прессе — слухи», — сказал он, добавив, что обсуждались риски и решения, которые нужно принять.

По его словам, помимо прочего, чиновники обсудили проблему со взломами Telegram-каналов представителей власти и силовиков.

Ранее сообщалось, что Молдавия, которая столкнулась с экономическим и энергетическим кризисами, нуждается в финансовой помощи в 1,1 миллиарда евро. Как заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску, вопрос о предоставлении Молдавии очередного транша помощи будет обсуждаться на следующем совещании зарубежных доноров.

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Марина Совина
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