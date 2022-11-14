Китай сократил закупки российской нефти

Reuters: китайские нефтеперерабатывающие заводы сократили закупки нефти из России

Китайские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) начали сокращать закупки российской нефти с поставкой в декабре. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По словам трейдеров, потребители приобрели от пяти до семи партий ESPO (марка сибирской нефти, поставляемая по трубопроводу Восточная Сибирь — Тихий океан, ВСТО), в то время как в среднем Россия экспортирует около 30 партий топлива в месяц. Источники также рассказали, что китайские предприятия оплачивали поставки с более низкой премией, чем, например, две недели назад.

Независимые НПЗ решили застраховаться от перебоев с поставками нефти из России, которые могут начаться после вступления в силу санкций Евросоюза, и нарастили альтернативные поставки из Бразилии и Западной Африки. Предприятия пошли на такой шаг даже несмотря на то, что нефть из этих стран продается по более высокой цене.

Государственные предприятия также стали закупать меньше российской нефти, чтобы избежать санкционных рисков после того, как накопили значительные запасы топлива в предыдущие два месяца. Объемы поставок Urals в октябре оцениваются в 235-340 тысяч баррелей в сутки. Аналитик Vortexa Эмма Ли отмечает, что это станет самым большим объемом поставок за последние два года. По ее словам, на долю государственных компаний приходится 85 процентов закупок нефти из России, что в три раза превышает средний показатель за первые девять месяцев текущего года.

Второй главный импортер российской нефти — Индия — вовсе может отказаться от закупок российской нефти. Это может произойти из-за удорожания фрахта, страна в таком случае переключится на импорт из Африки и Ближнего Востока.