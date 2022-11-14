Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:39, 14 ноября 2022Мир

Песков высказался о возможных темах переговоров Путина и Эрдогана

Песков заявил, что у Путина и Эрдогана есть много вопросов для обсуждения
СюжетВывоз зерна с Украины:

Фото: Павел Головкин / Reuters

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что у российского президента Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана есть много тем для обсуждения.

Журналисты агентства уточнили у представителя Кремля возможные темы переговоров глав государств, в частности, будет ли обсуждаться зерновая сделка. «Много вопросов», — высказался Песков, уточнив, что разговор президентов пока не планируется.

Ранее политолог Николай Топорнин в беседе с «Лентой.ру» заявил, что главной темой переговоров Путина с Эрдоганом может стать продление сделки по вывозу украинского зерна. Также Эрдоган затронет вопрос урегулирования кризиса между Россией и Украиной, предположил специалист.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Песков высказался о возможных темах переговоров Путина и Эрдогана
Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП с автобусом на российской трассе
Роналду заявил о неуважении к главному тренеру «Манчестер Юнайтед»
Президент Украины прибыл в Херсон
Экономике США предсказали успехи в борьбе с рецессией
Совладельцев российского холдинга по производству бытовой химии отдали под суд
Турция отвергла соболезнования США в связи с терактом в Стамбуле
Москвич не дождался помощи и выпрыгнул из окна девятого этажа при пожаре
Илон Маск предрек будущее человечества
Названо критичное соотношение выплат по кредиту и ежемесячного дохода
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.