Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:55, 14 ноября 2022Мир

Польский наемник погиб на Украине

Наемник из Польши погиб в ходе разведки на границе Харьковской области и ЛНР

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Гражданин Польши, участвовавший в боевых действиях на стороне Украины, погиб на границе Харьковской области и Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщило издание Onet.

Поляк, входивший в состав так называемого Иностранного легиона, погиб 10 ноября. По данным издания, он в составе группы проводил разведку, когда по ним открыли огонь из танка. Наемник получил ранение и скончался при транспортировке в медпункт. Ранение получил еще один польский гражданин.

Onet сообщает, что погибший был из Гданьска. Другие наемники назвали его опытным военным. Он стал третьим жителем Польши, погибшим в ходе конфликта на Украине. Польское СМИ также утверждает, что в этот район в ближайшие дни должны быть отправлены еще около десяти польских наемников.

Ранее в ходе боевых действий на территории Украины погиб 20-летний гражданин Японии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
В Турции начались тайные переговоры между Россией и США
Назван способ защитить подростков от смертельной болезни в будущем
Сенаторы предложили лишать приобретенного гражданства России за сдачу в плен
Вероятность исключения России из G20 оценили
Россиянин разбил голову подростку из-за громкой музыки
Мясников развеял популярный миф о камнях в желчном пузыре
Украина обратилась к Австралии за углем и генераторами
Российскую учительницу нашли мертвой под окнами многоэтажки
Фильм «Черная Пантера: Ваканда навеки» заработал 330 миллионов долларов
Россиянам назвали способ получить миллионы от государства
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.