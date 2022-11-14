Польский наемник погиб на Украине

Наемник из Польши погиб в ходе разведки на границе Харьковской области и ЛНР

Гражданин Польши, участвовавший в боевых действиях на стороне Украины, погиб на границе Харьковской области и Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщило издание Onet.

Поляк, входивший в состав так называемого Иностранного легиона, погиб 10 ноября. По данным издания, он в составе группы проводил разведку, когда по ним открыли огонь из танка. Наемник получил ранение и скончался при транспортировке в медпункт. Ранение получил еще один польский гражданин.

Onet сообщает, что погибший был из Гданьска. Другие наемники назвали его опытным военным. Он стал третьим жителем Польши, погибшим в ходе конфликта на Украине. Польское СМИ также утверждает, что в этот район в ближайшие дни должны быть отправлены еще около десяти польских наемников.

Ранее в ходе боевых действий на территории Украины погиб 20-летний гражданин Японии.