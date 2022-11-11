Погиб участвовавший в СВО на стороне Украины японский наемник

МИД Японии сообщил о гибели 20-летнего наемника, участвовавшего в СВО на стороне Украины

Погиб японский наемник, участвовавший в специальной военной операции (СВО) на стороне Киева. Об этом сообщает МИД Японии, передает Kyodo News.

Ведомство подтвердило, что 20-летний гражданин Японии скончался на территории Украины в ходе боевых действий. Генсек кабинета министров Хирокадзу Мацуно заявил, что посольство проверяет информацию и оказывает помощь семье погибшего.

«Мы призываем наших граждан не ездить в Украину ни с какой целью. Те, кто находится в стране, должны немедленно эвакуироваться», — призвал он.

Ранее сообщалось, что Киев сосредоточил тысячи наемников из Польши и Грузии на запорожском направлении. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов уточнил, что в регионе находятся около пяти тысяч польских военных.