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02:20, 11 ноября 2022Россия

Стало известно о сосредоточении польских наемников в Запорожье

В Запорожье заявили о сосредоточении на линии фронта свыше пяти тысяч польских наемников

Фото: Unsplash.com

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что на запорожском направлении Украина сосредоточила свыше пяти тысяч польских наемников. Об этом стало известно РИА Новости.

«На запорожской линии фронта киевский режим скопил большое количество наемников. По нашим оценкам, только польских наемников насчитывается свыше пяти тысяч», — указал чиновник.

Рогов добавил, что среди иностранных военных много выходцев из Грузии и представителей «различных международных террористических группировок».

Ранее официальный представитель Минобороны сообщил, что российские военные уничтожили более 90 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников на купянском направлении в Луганской народной республике (ЛНР).

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Марина Совина
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