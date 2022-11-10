Минобороны объявило об уничтожении 90 солдат ВСУ и наемников в ЛНР
Российские военные уничтожили более 90 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом на брифинге Минобороны сообщил журналистам официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков.
По словам Конашенкова, со стороны ВСУ действовали две роты.
«Активными действиями наших войск и огнем артиллерии подразделения противника были остановлены и рассеяны на дальних подступах к линии обороны», — заявил представитель Министерства обороны.
Также, по словам Конашенкова. были уничтожены несколько единиц техники — один танк и четыре бронированные машины пехоты.
Ранее сообщалось, что российские военные провели атаку на Купянском направлении в районах сел Двуречная, Петропавловка и Купянск. По данным Конашенкова, в результате ракетных ударов были уничтожены до 100 солдат из подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ.