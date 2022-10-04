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ВКС России нанесли удары по двум бригадам ВСУ под Харьковом

МО РФ заявило о нанесении ударов по двум бригадам ВСУ под Харьковом, уничтожены 100 солдат

Фото: Jorge Silva / Reuters

Воздушно-космические силы России (ВКС) за минувшие сутки нанесли удары по двум бригадам Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Об этом заявил журналистам во вторник, 4 октября, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства уточнил, что российские военные провели атаку на Купянском направлении в районах сел Двуречная, Петропавловка и Купянск. По данным Конашенкова, в результате ракетных ударов были уничтожены до 100 солдат из подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ.

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Анна Щербакова
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