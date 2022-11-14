Звезда порно рассказала о совмещении материнства и съемок

Британская порнозвезда Таня Тейт рассказала, что снимает контент, когда сын уходит в школу

Британская порнозвезда Таня Тейт (Tanya Tate) рассказала о том, как совмещает материнство и профессию. В беседе с изданием Daily Star она призналась, что снимает контент для взрослых, когда ее сын уходит в школу.

«Мой сын теперь ходит в школу пять дней в неделю, поэтому я снимаю контент, записываю интервью и подкасты, когда его нет дома», — отметила порноактриса. При этом она подчеркнула, что если в ее роликах снимаются другие люди, съемки проходит либо у них дома, либо в арендованных квартирах.

По словам Тейт, когда ребенок находится в доме, а ей нужно снять контент, она предлагает ему прогуляться в парке или сходить в магазин. «У меня есть люди, которые помогают мне заботиться о нем. Они могут отвезти его, например, на секции, куда он ходит после школы», — добавила она.

Порноактриса также отметила, что когда-то ей придется рассказать своему сыну о своей профессии. «Я научу своего ребенка принимать людей такими, какие они есть. Ему четыре года, и я учу его, что все люди равны. У многих людей есть предубеждения в голове», — заключила она.

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