Дочь президента Узбекистана получила должность в администрации

Дочь президента Узбекистана Мирзиеева получила должность в администрации лидера республики

Дочь президента Узбекистана Шавката Мизиеева Саида получила должность в администрации лидера республики. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

«Распоряжением президента Саида Шавкатовна Мирзиеева назначена на должность заведующей сектором по коммуникациям и информационной политике исполнительного аппарата администрации президента», — сообщил Асадов.

По его словам, это новообразованный сектор, который вошел в структуру системы заместителя руководителя администрации, ответственного за изучение общественного мнения и информационную политику.

Кроме того, дочь президента будет контролировать исполнение реформ в социальной сфере, а также в области культуры и образования. Асадов напомнил, что Мирзиеева в разные годы занимала должности, связанные с массовыми коммуникациями и развитием национальных масс-медиа.

Летом в Узбекистане предложили продлить срок полномочий президента с пяти до семи лет. Такой пункт был внесен в проект закона о дополнениях в конституцию страны.