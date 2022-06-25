Новой конституцией Узбекистана предложили продлить срок полномочий президента с 5 до 7 лет

В Узбекистане предложили продлить срок полномочий президента с пяти до семи лет. Соответствующий пункт внесен в проект закона об изменениях и дополнениях в конституцию республики, опубликованный в парламентской газете «Народное слово».

«В части второй статьи 90 слово "пять" заменить словом "семь"», — говорится в тексте проекта. Согласно действующей конституции, президент Узбекистана избирается гражданами страны на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев анонсировал обновление конституции страны в декабре 2021 года. Глава государства считает, что документ необходимо «гармонизировать» с современными реалиями узбекского общества и сутью проводимых в стране реформ. Обновление конституции Узбекистана произойдет через всенародный референдум, которому будет предшествовать всенародное обсуждение проекта, оно продлится по 4 июля включительно.

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