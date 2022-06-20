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В Узбекистане пройдет референдум по обновлению Конституции

Президент Узбекистана Мирзиеев предложил провести референдум по обновлению Конституции
Шавкат Мирзиеев

Шавкат Мирзиеев. Фото: пресс-служба Президента Республики Узбекистан

Обновление Конституции Узбекистана произойдет через всенародный референдум, который станет подлинным отражением позиции граждан на этот счет. Об этом заявил президент республики Шавкат Мирзиеев, пишет РИА Новости.

Глава государства предложил обновить основной закон страны к декабрю 2022 года. Узбекский парламент ранее создал конституционную комиссию, которая займется поправками в документ.

Политик не уточнил сроков проведения голосования, но подчеркнул, что оно будет соответствовать принципу «единственным источником и автором Конституции является народ».

«Тогда каждый наш соотечественник сможет с гордостью сказать: новая конституция Узбекистана — моя конституция», — сказал Мирзиеев.

Ранее узбекский лидер перечислил девять основных направлений конституционных реформ, в числе которых будет упоминание в конституции семьи, молодежной политики, экологии, образования и другого. «Действовавший ранее принцип "государство — общество — человек" будет заменен на новый: "человек — общество — государство"», — говорил Мирзиев. Кроме того, он анонсировал расширение полномочий парламента.

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