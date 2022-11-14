Тело исчезнувшего профессора нашли в пустыне спустя два месяца

Daily Mail: исчезнувшего два месяца назад астрофизика нашли мертвым в чилийской пустыне

Тело британского астрофизика, который исчез два месяца назад, нашли в трех километрах от обсерватории Ла-Силья в чилийской пустыне Атакама. Об этом сообщает Daily Mail.

60-летний астрофизик из университета Уорика Томас Ричард Марш вместе со студентом, чье имя не сообщается, прилетел в командировку в обсерваторию для проведения наблюдений за ночным небом через мощные телескопы. Когда через два дня после прибытия в Чили Марш не явился к началу наблюдений, студент поднял тревогу.

Полиция нашла в комнате Марша его одежду и личные вещи, но сам профессор исчез. В течение нескольких недель в горах велись поиски, в которых принимали участие высококвалифицированные спасатели. В конце концов местная полиция подтвердила, что мужчина был обнаружен мертвым в трех километрах от обсерватории. Причина смерти не сообщается.

Семья Марша находится в Чили и помогает в проведении расследования. Опознание тела пока не проводилось.

Представитель университета Крис Энню заявил, что это глубоко печальная новость для семьи профессора. «Мы понимаем, как тяжело людям ждать официального опознания. Это ужасное время и для его коллег, которые знали Тома как близкого друга и вдохновляющего преподавателя», — подчеркнул он.

Ла-Силья — астрономическая обсерватория, оборудованная тремя телескопами. Считается одной из крупнейших обсерваторий Южного полушария. Она расположена в 150 километрах к северо-востоку от города Ла-Серена в пустыне Атакама.

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