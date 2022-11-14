В Новороссийске сына военного затравили за отказ сдавать деньги на нужды школы

В городе Новороссийске Краснодарского края ученика 10 класса из семьи военного затравили за отказ сдавать деньги на нужды школы. Об этом изданию «Подъем» рассказал отец подростка, представившийся Романом.

По словам мужчины, требования сдавать деньги начались сразу после того, как переехавшие из Севастополя родители отдали сына в новую школу. Отец десятиклассника сообщил, что этот взнос оформлялся в виде «пожертвования».

«Там есть такая функция, как добровольное пожертвование, когда поступаешь. В среднем 10 тысяч рублей. Мы только переехали, у нас таких денег не было», — рассказал Роман «Подъему».

После начала учебного года с семьи начали требовать еще один взнос, из которого пятая часть шла на уборку школы. По подсчетам мужчины, за месяц на работу уборщицы со всей школы собирают больше миллиона рублей, и он уверен, что эта сумма завышена. Также он отметил, что в школе существует и система обязательных дополнительных платных занятий, от которой семья также отказалась.

Как сообщил собеседник «Подъема», классная руководительница лишь подогревала конфликт, и к травле подключились одноклассники. В результате мужчина был вынужден забрать сына из школы.

Ранее адвокат, член гильдии Российских адвокатов Владимир Гончаров рассказал о незаконных поборах в школах и действиях педагогов, которые могут повлечь за собой уголовную ответственность. Юрист заявил, что ни покупка штор, ни ремонт или уборка класса, ни сборы на подарки персоналу школы не являются зоной ответственности родителей и их детей.