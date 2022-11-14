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15:32, 14 ноября 2022Среда обитания

Квартиры в Москве стали сдавать со скидками

NEWS.ru: скидки на аренду квартир в Москве достигают 10 процентов

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В октябре 2022 года квартиры в Москве начали сдавать со скидками — в некоторых случаях они достигают 10 процентов. О ситуации на рынке съемного жилья в столице рассказали опрошенные NEWS.ru эксперты.

По данным главного аналитика «Миэль» Екатерина Бережновой, арендные ставки в Москве в среднем снизились на 4,9 процента по сравнению с сентябрем. Заметнее всего цены упали в Центральном административном округе (ЦАО) — на 10 процентов. Наименее заметно квартиры подешевели в Северо-Восточном АО — на 3 процента.

Представители портала «Мир квартир» отмечают, что в октябре средние арендные ставки в Москве снизились на 1-1,5 процента в зависимости от типа жилья, а в области показатель не изменился. Специалисты связывают такую тенденцию с выросшим предложением и резко упавшим спросом со стороны квартирантов. По данным «Миэль», экспозиция съемного жилья в Москве увеличилась на 17 процентов, а спрос упал на 30 процентов.

Аналогичный тренд заметили в «Мире квартир» — предложение по долгосрочной аренде жилья в Москве в октябре увеличилось к сентябрю на 12 процентов, а в Подмосковье — на 5 процентов. Среди прочих влияющих на ситуацию факторов эксперты назвали отъезд собственников и арендаторов за границу.

Ранее аналитики назвали города России с подешевевшей арендой однокомнатных квартир. Лидером рейтинга стал Сочи, где ежемесячная плата в октябре снизилась на 11,6 процента. Второе место занял Севастополь (минус 5,4 процента), а третье — Калуга (4,2 процента).

Нина Ташевская
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