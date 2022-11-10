Определены города России с подешевевшей арендой жилья

«Мир квартир»: аренда однокомнатных квартир больше всего подешевела в Сочи

В октябре 2022 года среди городов России аренда жилья больше всего подешевела в Сочи — ежемесячная плата за однокомнатную квартиру снизилась на 11,6 процента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные портала «Мир квартир».

Аналитики определили, что в Севастополе аренда «однушек» потеряла в цене 5,4 процента, в Калуге — 4,2 процента. Однокомнатные квартиры стали стоить меньше в Калининграде и Белгороде — динамика достигла 3,4 процента и 0,5 процента соответственно. Что касается изменения стоимости аренды квартир в Москве и Санкт-Петербурге, то показатели уменьшились на 1,4 процента и 1,2 процента соответственно.

При этом в среднем по стране аренда однокомнатных квартир подорожала на 0,7 процента до 17,5 тысячи рублей в месяц. Больше всего цены выросли в Иваново — на 7,7 процента. Во Владивостоке и Кургане показатели повысились на 4,7 процента и 5,1 процента соответственно.

Ранее аналитики «Авито Недвижимости» определили, что за третий квартал 2022 года в России выросла средняя ставка долгосрочной аренды жилья — динамика достигла 15 процентов. В среднем аренда подорожала до 23 тысяч рублей в месяц.