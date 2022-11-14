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11:16, 14 ноября 2022Силовые структуры

СКР расследует пытки убитого на Украине российского военнослужащего

СКР расследует пытки на Украине военнослужащего из ЛНР, тело которого передали при обмене

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Следственный комитет России (СКР) расследует пытки убитого на Украине российского военнослужащего, тело которого передали при обмене. Об этом в понедельник, 14 ноября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Украина передала Луганской народной республике (ЛНР) при обмене тело военного Народной милиции со следами пыток. Эксперты обнаружили переломы костей кисти, раздробленную фалангу пальца, отрезанную часть хряща ушной раковины, огнестрельные ранения ног и много ожогов на теле погибшего. Причиной смерти назвали кровопотерю.

СКР также расследует удар ВСУ по центру Новой Каховки, где находились 200 жителей, желавших эвакуироваться из города. Известно, что погиб один человек, еще трое были ранены.

Следователи установят все обстоятельства произошедшего.

Ранее вернувшиеся после обмена пленными с украинской стороной российские военные рассказали об издевательствах над ними представителей Вооруженных сил Украины, в связи с чем следователи начали проверку.

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Екатерина Власова
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