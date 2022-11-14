СКР начал проверку по факту издевательств ВСУ над российскими военнопленными
Вернувшиеся после обмена пленными с украинской стороной российские военные рассказали об издевательствах над ними представителей Вооруженных сил Украины (ВСУ), в связи с чем следователи начали проверку. Об этом в понедельник, 14 ноября, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).
Один из военных рассказал, что, после того как его взяли в плен, украинские солдаты связали ему ноги и руки и надели на голову мешок, который не снимали в течение нескольких дней. Все это время солдата избивали, задавая ему разные вопросы.
Так как ответы пленника не устроили «дознавателей», они стали пугать его расправой, прислонив к голове пистолет и угрожая застрелить и закопать.
«Последнюю угрозу они выполнили, бросив пленного на дно окопа и засыпав землей», — добавили в СКР.
Лишь спустя пять часов военнослужащий понял, что его оставят в живых. Другие вернувшиеся из плена бойцы также рассказывают о подобных пытках и истязаниях. Следователи дадут правовую оценку каждому такому инциденту.