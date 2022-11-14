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12:55, 14 ноября 2022Экономика

Россия попросила Казахстан снизить тарифы на перевозку зерна

РЖД предложили Казахстану снизить транзитный тариф на перевозку продукции агропрома
СюжетСанкции против России:

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Казахстану следует снизить тарифы на транзитную перевозку продукции российского агропромышленного комплекта, так как их текущий уровень не позволяет производителям получать прибыль. С таким предложением к руководству республики обратились «Российские железные дороги» (РЖД), пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

В пресс-службе РЖД подтвердили факт диалога по этому поводу с «Казахстанскими железными дорогами» («Казахстан темир жолы», КТЖ). В них также участвуют представители Омской, Оренбургской и Новосибирской областей.

В настоящее время тариф на перевозку тонны зерна по территории республики на расстояние 2 тысячи километров составляет 2,5 тысячи рублей, что почти в два раза выше, чем в России (1,3 тысячи рублей). Однако, утверждает собеседник издания из компании-оператора вагонов, реальный разрыв куда больше — 3150-3300 рублей за тонну против 600-630 рублей. Причиной разницы он назвал привязку транзитного тарифа к курсу швейцарского франка.

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут подтвердил, что высокие тарифы со стороны Казахстана практически блокируют поставки российского зерна в страны Средней Азии транзит в Китай. Такая политика позволяет Казахстану закупать российское зерно и самому продавать его на внешние рынки, получая прибыль от реэкспорта.

Важность казахстанского направления связана с западными санкциями в отношении России, которые затрудняют морские поставки зерна. Впрочем, председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин отметил, что полностью этот маршрут заменить вывоз зерна из южных портов не сможет в силу значительной разницы пропускной способности.

Ранее Reuters сообщил, что Россия попросила западные страны ослабить санкции против Россельхозбанка для облегчения экспорта зерна. Источник в ООН добавил, что предложение рассматривается на уровне Евросоюза и других сторон.

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Платон Щукин
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