Россия попросила Казахстан снизить тарифы на перевозку зерна

РЖД предложили Казахстану снизить транзитный тариф на перевозку продукции агропрома

Казахстану следует снизить тарифы на транзитную перевозку продукции российского агропромышленного комплекта, так как их текущий уровень не позволяет производителям получать прибыль. С таким предложением к руководству республики обратились «Российские железные дороги» (РЖД), пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

В пресс-службе РЖД подтвердили факт диалога по этому поводу с «Казахстанскими железными дорогами» («Казахстан темир жолы», КТЖ). В них также участвуют представители Омской, Оренбургской и Новосибирской областей.

В настоящее время тариф на перевозку тонны зерна по территории республики на расстояние 2 тысячи километров составляет 2,5 тысячи рублей, что почти в два раза выше, чем в России (1,3 тысячи рублей). Однако, утверждает собеседник издания из компании-оператора вагонов, реальный разрыв куда больше — 3150-3300 рублей за тонну против 600-630 рублей. Причиной разницы он назвал привязку транзитного тарифа к курсу швейцарского франка.

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут подтвердил, что высокие тарифы со стороны Казахстана практически блокируют поставки российского зерна в страны Средней Азии транзит в Китай. Такая политика позволяет Казахстану закупать российское зерно и самому продавать его на внешние рынки, получая прибыль от реэкспорта.

Важность казахстанского направления связана с западными санкциями в отношении России, которые затрудняют морские поставки зерна. Впрочем, председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин отметил, что полностью этот маршрут заменить вывоз зерна из южных портов не сможет в силу значительной разницы пропускной способности.

Ранее Reuters сообщил, что Россия попросила западные страны ослабить санкции против Россельхозбанка для облегчения экспорта зерна. Источник в ООН добавил, что предложение рассматривается на уровне Евросоюза и других сторон.