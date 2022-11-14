Россия попросила Казахстан снизить тарифы на перевозку зерна
Казахстану следует снизить тарифы на транзитную перевозку продукции российского агропромышленного комплекта, так как их текущий уровень не позволяет производителям получать прибыль. С таким предложением к руководству республики обратились «Российские железные дороги» (РЖД), пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
В пресс-службе РЖД подтвердили факт диалога по этому поводу с «Казахстанскими железными дорогами» («Казахстан темир жолы», КТЖ). В них также участвуют представители Омской, Оренбургской и Новосибирской областей.
В настоящее время тариф на перевозку тонны зерна по территории республики на расстояние 2 тысячи километров составляет 2,5 тысячи рублей, что почти в два раза выше, чем в России (1,3 тысячи рублей). Однако, утверждает собеседник издания из компании-оператора вагонов, реальный разрыв куда больше — 3150-3300 рублей за тонну против 600-630 рублей. Причиной разницы он назвал привязку транзитного тарифа к курсу швейцарского франка.
Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут подтвердил, что высокие тарифы со стороны Казахстана практически блокируют поставки российского зерна в страны Средней Азии транзит в Китай. Такая политика позволяет Казахстану закупать российское зерно и самому продавать его на внешние рынки, получая прибыль от реэкспорта.
Важность казахстанского направления связана с западными санкциями в отношении России, которые затрудняют морские поставки зерна. Впрочем, председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин отметил, что полностью этот маршрут заменить вывоз зерна из южных портов не сможет в силу значительной разницы пропускной способности.
Ранее Reuters сообщил, что Россия попросила западные страны ослабить санкции против Россельхозбанка для облегчения экспорта зерна. Источник в ООН добавил, что предложение рассматривается на уровне Евросоюза и других сторон.