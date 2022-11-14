Поведение пассажирки с ребенком в самолете довело стюардессу до госпитализации

Стюардессу авиакомпании United Airlines доставили в больницу после конфликта с пассажиркой

Неадекватное поведение женщины с ребенком на борту самолета довело стюардессу американской авиакомпании United Airlines до госпитализации. Подробности случившегося публикует New York Post (NYP).

По информации газеты, инцидент произошел на рейсе, следующем из Сан-Франциско в Чикаго в воскресенье, 13 ноября. Перед началом снижения воздушного судна одна из пассажирок с маленьким ребенком на руках встала в проходе между креслами и начала на повышенных тонах требовать у членов летного состава сообщить ей местонахождение самолета. Бортпроводницы попытались успокоить путешественницу и усадить на место, однако это только вызвало раздражение женщины, и она принялась кричать на работниц авиакомпании.

Подробности конфликта не сообщаются, однако известно, что после приземления самолета в международном аэропорту О'Хара в Чикаго к выходу на посадку прибыли сотрудники полиции. «Правоохранительные органы забрали нарушившего правила пассажира рейса Сан-Франциско — Чикаго после приземления в воскресенье, а одна бортпроводница была доставлена в больницу для обследования», — сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Ранее в ноябре пассажира Singapore Airlines выгнали из самолета из-за насмешек над акцентом бортпроводника. На опубликованных кадрах видно, как стоящий в проходе самолета пассажир громко повторяет бортпроводнику просьбу принести воды. Член экипажа пытается его успокоить, однако мужчина принимается издеваться над акцентом члена летного состава.