В Татарстане пройдет диктант на языках народов Поволжья

В Татарстане 18 ноября пройдет образовательный диктант на языках коренных народов Поволжья

В Татарстане 18 ноября проведут диктант на родных языках коренных народов Поволжья, проживающих на территории республики. Об этом сообщается на сайте регионального министерства образования и науки.

Отмечается, что до 16 ноября продолжается регистрация площадок, где можно будет написать диктант — полный список будет размещен на сайте ведомства. Образовательная акция, приуроченная ко Дню народного единства, пройдет 18 ноября в 11:00.

К написанию диктанта приглашаются все желающие, участие бесплатное. Акция направлена на повышение интереса к грамотному правописанию на родном чувашском, марийском, удмуртском, мокшанском и эрзянском и других языках поволжских народов.

Ранее в октябре в Махачкале прошел ежегодный диктант на языках народов республики. Основной площадкой проведения акции стал Дагестанский государственный педагогический университет, а вспомогательной — филологический факультет Дагестанского государственного университета.