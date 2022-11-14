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16:31, 14 ноября 2022Путешествия

Россиянин отправился с женой в отпуск в Таиланд и умер

В Таиланде российский турист утонул во время купания на пляже Карон на Пхукете

Фото: Goh Rhy Yan / Unsplash

Российский турист отправился в семейный отпуск в Таиланд и утонул во время купания в море. Об этом сообщает Bangkok Post.

60-летний Владимир Харитонов отдыхал вместе с женой на курорте Пхукет. В воскресенье, 13 ноября, они отправились купаться на пляж Карон. Отмечается, что спустя какое-то время супруга россиянина ушла, а когда вернулась, то увидела, что спасатель делает ее мужу сердечно-легочную реанимацию. Как объяснили женщине, туриста заметили лежащим в воде вниз лицом без сознания и признаков жизни.

Спустя час Харитонова доставили на машине скорой помощи в больницу, где медики констатировали смерть мужчины. Вскрытие подтвердило, что россиянин умер вследствие утопления. Полиция Пхукета сообщила, что в тот день купаться на пляже было запрещено.

Ранее в октябре на острове Пхукет в Таиланде в результате многодневной поисково-спасательной операции нашли тело пропавшей на прошлой неделе россиянки. В первые дни спасательную операцию сильно осложняли погодные условия: на курорте шли ливневые дожди.

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Дарья Рыбак
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