Россиянин отправился с женой в отпуск в Таиланд и умер

В Таиланде российский турист утонул во время купания на пляже Карон на Пхукете

Российский турист отправился в семейный отпуск в Таиланд и утонул во время купания в море. Об этом сообщает Bangkok Post.

60-летний Владимир Харитонов отдыхал вместе с женой на курорте Пхукет. В воскресенье, 13 ноября, они отправились купаться на пляж Карон. Отмечается, что спустя какое-то время супруга россиянина ушла, а когда вернулась, то увидела, что спасатель делает ее мужу сердечно-легочную реанимацию. Как объяснили женщине, туриста заметили лежащим в воде вниз лицом без сознания и признаков жизни.

Спустя час Харитонова доставили на машине скорой помощи в больницу, где медики констатировали смерть мужчины. Вскрытие подтвердило, что россиянин умер вследствие утопления. Полиция Пхукета сообщила, что в тот день купаться на пляже было запрещено.

Ранее в октябре на острове Пхукет в Таиланде в результате многодневной поисково-спасательной операции нашли тело пропавшей на прошлой неделе россиянки. В первые дни спасательную операцию сильно осложняли погодные условия: на курорте шли ливневые дожди.