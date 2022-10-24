В Таиланде к поискам пропавшей россиянки подключились более 100 человек

Консульство России в Таиланде: на Пхукете к поискам россиянки присоединились 100 человек

На популярном курортном острове в Таиланде ведутся поиски 53-летней российской туристки, пропавшей 20 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального консула России в городе Пхукет Владимира Соснова.

Соснов уточнил, что к поискам исчезнувшей на Пхукете женщины подключились более 100 человек. Среди них военнослужащие береговой охраны, водолазы и полицейские, также задействованы вертолеты и суда. «Поиски ведутся не только на воде, но и на холмах вокруг пляжа», — добавил он.

В консульстве подчеркнули, что в первые дни спасательную операцию сильно осложняли погодные условия: на популярном курорте Азии шли ливневые дожди.

Более того, Соснов сообщил, что интенсивный поиск пропавшей, согласно местным правилам, будет длиться семь дней. «После чего властями будут приниматься дальнейшие решения в зависимости от обстоятельств», — указал он.

Дипломат напомнил, что россиянка вышла из отеля 20 октября и не вернулась. После ее пропажи представители принимающей туристической компании обратились в российское генконсульство и полицию. На Пхукете считают, что туристка могла провести некоторое время на пляже рядом с гостиницей, а после зайти в море. Ее вещи были найдены у берега.

Ранее на острове Итуруп на Курилах во время отдыха пропали четверо туристов. Тургруппа направлялась с мыса Конакова к вулкану Баранский, когда трое путешественников почувствовали себя плохо.