Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:35, 24 октября 2022Путешествия

В Таиланде к поискам пропавшей россиянки подключились более 100 человек

Консульство России в Таиланде: на Пхукете к поискам россиянки присоединились 100 человек

Фото: unsplash

На популярном курортном острове в Таиланде ведутся поиски 53-летней российской туристки, пропавшей 20 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального консула России в городе Пхукет Владимира Соснова.

Соснов уточнил, что к поискам исчезнувшей на Пхукете женщины подключились более 100 человек. Среди них военнослужащие береговой охраны, водолазы и полицейские, также задействованы вертолеты и суда. «Поиски ведутся не только на воде, но и на холмах вокруг пляжа», — добавил он.

В консульстве подчеркнули, что в первые дни спасательную операцию сильно осложняли погодные условия: на популярном курорте Азии шли ливневые дожди.

Материалы по теме:
Россияне полюбили зимовать на Бали. Откуда такая любовь и почему этот расслабленный курорт подойдет далеко не каждому?
Россияне полюбили зимовать на Бали.Откуда такая любовь и почему этот расслабленный курорт подойдет далеко не каждому?
21 октября 2022
«Такого нигде не сыщешь» Чем Таиланд уже много лет покоряет россиян и почему туда стоит отправиться именно сейчас?
«Такого нигде не сыщешь»Чем Таиланд уже много лет покоряет россиян и почему туда стоит отправиться именно сейчас?
12 апреля 2022

Более того, Соснов сообщил, что интенсивный поиск пропавшей, согласно местным правилам, будет длиться семь дней. «После чего властями будут приниматься дальнейшие решения в зависимости от обстоятельств», — указал он.

Дипломат напомнил, что россиянка вышла из отеля 20 октября и не вернулась. После ее пропажи представители принимающей туристической компании обратились в российское генконсульство и полицию. На Пхукете считают, что туристка могла провести некоторое время на пляже рядом с гостиницей, а после зайти в море. Ее вещи были найдены у берега.

Ранее на острове Итуруп на Курилах во время отдыха пропали четверо туристов. Тургруппа направлялась с мыса Конакова к вулкану Баранский, когда трое путешественников почувствовали себя плохо.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
Определился новый премьер-министр Великобритании
Названа особенность торпеды ЭТ-1Э
Участницу европейского телешоу отстранили из-за российского паспорта
Закрытый южный аэропорт России нашел способ продать россиянам билеты на рейсы
Психолог назвал неожиданное полезное свойство нецензурной речи
В трех юго-западных областях Украины объявили воздушную тревогу
Российские подростки нападали на бездомных и забрасывали их камнями
Раскрыты подробности уничтожения спецназа ВСУ под Херсоном
Зеленский посовещался с генералами
Медведев ответил на заявления о заканчивающемся вооружении фразой «не надейтесь»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.