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17:09, 14 ноября 2022Из жизни

Тигр похитил девятилетнюю девочку на глазах у бабушки и растерзал ее

Hindustan Times: в Индии тигр похитил девочку с рисового поля и убил ее

Фото: Blake Meyer / Unsplash

Тигр вблизи индийского города Шахдол, штат Мадхья-Прадеш, похитил девятилетнюю девочку с рисового поля на глазах у бабушки и растерзал ее. Об этом сообщает Hindustan Times.

Девятилетняя Пунам Гонд вместе с бабушкой и сестрами собирала рис на поле. Неожиданно на ребенка напал тигр. Бабушка девочки Терасия Гонд рассказала, что нападение произошло днем. «Я услышала крик Пунам и подумала, что она порезала руку серпом. Я обернулась и увидела, что тигр тащит ее по полю. Я начала звать на помощь, и жители деревни прибежали и попытались спасти девочку, но тигр схватил ее и унес в лес, где убил», — сообщила она.

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Позже местные жители и представители властей обнаружили в лесу тело девочки. В настоящее время сотрудники лесничества пытаются разыскать тигра, чтобы начать отслеживать его перемещения. Окружной лесничий Гаурав Чаудхари также сообщил, что, хотя в лесничество заходят три или четыре тигра из заповедника Бандхавгарх, это первый зафиксированный в регионе случай конфликта между человеком и дикими животными.

Представители лесничества сообщили, что семье погибшей выплатят компенсацию в размере 400 тысяч рупий (298,6 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что в Индии тигр напал на пастуха, утащил его в джунгли и растерзал. Товарищи погибшего убежали прочь и оповестили о случившемся людей в ближайшей деревне.

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Алиса Дмитриева
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