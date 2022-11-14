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03:09, 15 ноября 2022Среда обитания

Итальянские дизайнеры задумали построить самый большой «зеленый» плавучий город

Итальянские дизайнеры разработали плавучий город, работающего на «зеленой» энергии

Изображение: Lazzarini

Итальянская дизайн-студия Lazzarini разработала концепцию «зеленого» плавучего города в виде «тераяхты» в форме черепахи. В случае постройки он станет самым большим плавучим сооружением в мире, сообщил Daily Mail.

Город, получивший название Pangoes в честь древнего суперконтинента Пангея, будет простираться на 548,6 метра в длину и на 609,6 метра в ширину. На его территории удастся разместить 60 тысяч человек. На «тераяхте» будут находиться дома (апартаменты, виллы, особняки), отели, торговые центры и парки. Попасть в Pangoes можно будет на самолете, вертолете или корабле, для которых будут оборудованы специальные площадки и порты.

Согласно задумке создателей проекта, все в городе будет работать на «зеленой» энергии. Конструкция Pangoes будет оснащена девятью электродвигателями общей мощностью в 16,8 тысячи лошадиных сил. Кроме того, на крыше будут установлены солнечные панели, а часть энергии будет вырабатываться за счет разбивания волн при движении. Благодаря этому «тераяхта» будет перемещаться со скоростью пять узлов в час и при этом не провоцировать выбросы вредных веществ.

На строительство Pangoes должно будет уйти восемь лет, при этом для его возведения потребуется гигантская верфь. Если он будет построен, то станет крупнейшим в мире плавучим сооружением.

По подсчетам компании, возведение города обойдется в 6,8 миллиарда фунтов стерлингов (около 483,8 миллиарда рублей). Создатели проекта рассчитывают на то, что плавучий город удастся построить за счет NFT-краудфандинга. Пользователи смогут приобрести виртуальные объекты недвижимости или плавсредства, и в случае реального строительства выплаты будут считаться залогом за них. Создатели проекта сообщили, что вскоре начнут собирать средства на возведение Pangoes.

В июне стало известно о том, что на Мальдивах появится город на воде в форме мозга на 20 тысяч человек. Таким образом власти тропического государства хотят спасти граждан от последствий изменения климата.

Александра Качан
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