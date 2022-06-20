Город на воде в форме мозга появится на Мальдивах

На Мальдивах построят город на воде ради спасения от последствий изменения климата

На Мальдивах появится город на воде. Таким образом власти тропического государства хотят спасти граждан от последствий изменения климата, сообщает CNN.

Населенный пункт на 20 тысяч человек строят в десяти минутах от столицы Мальдив Мале. Он включает в себя пять тысяч расположенных на воде объектов — дома, рестораны, магазины и школы. Город разработан по образцу мозгового коралла и сверху имеет соответствующую форму. Первые постройки представят в июне 2022 года, заселение жильцов начнется в 2024-м, а к 2027-му город будет функционировать полностью.

Проект является совместной работой девелопера Dutch Docklands и правительства Мальдив, которое считает его практичным решением проблемы повышения уровня моря. 80 процентов государства располагается менее чем в метре над уровнем воды — большая часть Мальдив может оказаться затоплена к концу века, когда уровень моря повысится. Однако если город будет находиться на воде, он поднимется вместе с ней.

Все объекты окружены коралловыми рифами, которые обеспечивают естественную защиту от волн и стабилизацию. Цель застройщика — создать самостоятельный населенный пункт, функционирующий так же, как располагающиеся на суше аналоги. Жители города смогут пользоваться электричеством, большая часть которого будет обеспечена солнечной генерацией. Альтернативой кондиционерам станет глубокое воздушное охлаждение — форма охлаждения помещений, в которой в качестве радиатора используется большой объем естественной холодной воды.

Девелопер рассчитывает привлечь местных жителей в город с помощью разноцветных домов, широких балконов и видов на океан. Поселившиеся в домах на воде смогут передвигаться между объектами на лодках, а по песчаным улицам — на велосипедах или электроскутерах. Проект создаст дополнительную площадь, которой не хватает в Мале. Студия в новом городе будет стоить от 150 тысяч долларов, дом для семьи — от 250 тысяч долларов.

В мае в Венеции представили водное такси — шестиместный катер. Электрическое судно имеет подводные крылья с компьютерным управлением, которые поднимают корпус над водой и позволяют катеру «летать».