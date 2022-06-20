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Город на воде в форме мозга появится на Мальдивах

На Мальдивах построят город на воде ради спасения от последствий изменения климата

Фото: Shutterstock

На Мальдивах появится город на воде. Таким образом власти тропического государства хотят спасти граждан от последствий изменения климата, сообщает CNN.

Населенный пункт на 20 тысяч человек строят в десяти минутах от столицы Мальдив Мале. Он включает в себя пять тысяч расположенных на воде объектов — дома, рестораны, магазины и школы. Город разработан по образцу мозгового коралла и сверху имеет соответствующую форму. Первые постройки представят в июне 2022 года, заселение жильцов начнется в 2024-м, а к 2027-му город будет функционировать полностью.

Проект является совместной работой девелопера Dutch Docklands и правительства Мальдив, которое считает его практичным решением проблемы повышения уровня моря. 80 процентов государства располагается менее чем в метре над уровнем воды — большая часть Мальдив может оказаться затоплена к концу века, когда уровень моря повысится. Однако если город будет находиться на воде, он поднимется вместе с ней.

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Все объекты окружены коралловыми рифами, которые обеспечивают естественную защиту от волн и стабилизацию. Цель застройщика — создать самостоятельный населенный пункт, функционирующий так же, как располагающиеся на суше аналоги. Жители города смогут пользоваться электричеством, большая часть которого будет обеспечена солнечной генерацией. Альтернативой кондиционерам станет глубокое воздушное охлаждение — форма охлаждения помещений, в которой в качестве радиатора используется большой объем естественной холодной воды.

Девелопер рассчитывает привлечь местных жителей в город с помощью разноцветных домов, широких балконов и видов на океан. Поселившиеся в домах на воде смогут передвигаться между объектами на лодках, а по песчаным улицам — на велосипедах или электроскутерах. Проект создаст дополнительную площадь, которой не хватает в Мале. Студия в новом городе будет стоить от 150 тысяч долларов, дом для семьи — от 250 тысяч долларов.

В мае в Венеции представили водное такси — шестиместный катер. Электрическое судно имеет подводные крылья с компьютерным управлением, которые поднимают корпус над водой и позволяют катеру «летать».

Ударная волна
Александра Качан
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