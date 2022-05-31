В Венеции появится «летающее» водное такси

Компания Candela представила предназначенный для Венеции шестиместный «летающий» катер

Шведская компания Candela Speed Boat AB, специализирующаяся на производстве электрических катеров, «летающих» над водой, представила новое «зеленое» судно. Катер будет использоваться в качестве городского водного такси в Венеции, сообщает Bloomberg.

Катер Р-8 Voyager длиной 8,5 метра рассчитан на шесть пассажиров и также может предназначаться для доставки. Электрическое судно от шведской компании имеет подводные крылья с компьютерным управлением, чтобы корпус поднимался над водой, позволяя катеру буквально «летать». Использование такого рода транспорта исключает возможность появления волн, которые могут усиливать разрушения фундамента.

Кроме того, экологичная технология может значительно снизить ущерб от загрязнения каналов самого известного города на воде. Благодаря подводным крыльям трение катера о воду уменьшается, что также оптимизирует потребление энергии и делает поездку бесшумной.

Ранее в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) рассказали о появлении первой в мире летающей яхты на водородном топливе. Летающая яхта будет способна разгоняться до 74 километров в час и перевозить 12 пассажиров, пилота и небольшой груз. В The Jet ZeroEmission отметили, что новый транспорт будут использовать в отелях для транспортировки гостей, а также для перемещения высокопоставленных персон.