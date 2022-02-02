Назван срок появления первой в мире летающей яхты на водороде

В Объединенных Арабских Эмиратах появится первая в мире летающая яхта на водородном топливе. Экологически чистый водный транспорт представят на Конференции ООН по вопросам изменения климата (COP28), которая пройдет в 2023 году в Дубае, пишет The Daily Mail.

В названные сроки швейцарский стартап The Jet ZeroEmission под управлением французского яхтсмена Алена Тебо должен построить судно под названием The Jet. Яхту оснастят двумя водородными элементами и таким же количеством подводных лопастей — они будут рассекать воду и подобно крыльям самолета создавать силу, позволяющую подниматься на 80 сантиметров над поверхностью моря.

Длина судна достигнет 9,8 метра, а вес — шести тонн. Летающая яхта будет способна разгоняться до 74 километров в час и перевозить 12 пассажиров, пилота и небольшой груз. В The Jet ZeroEmission отметили, что новый транспорт будут использовать в отелях для транспортировки гостей, а также для перемещения высокопоставленных персон.

Ранее стало известно о появлении первого в мире безопасного для планеты снегохода. Не выделяющий выбросы в атмосферу транспорт создала французская компания MoonBikes. Вес снегохода достигает 87 килограммов — в три раз меньше обычного аналога. MoonBike оснащен батареей мощностью 2,5 киловатта. Заряда хватит, чтобы проехать 64 километра.