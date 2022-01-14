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Создан безопасный для планеты снегоход

Компания MoonBikes создала первый в мире электрический снегоход

Фото: MoonBikes

Французская компания MoonBikes создала первый в мире электрический снегоход. Техника не производит вредные выбросы, а следовательно не вредит окружающей среде, сообщает Euronews.

Идея безопасного для планеты транспортного средства принадлежит инженеру, исполнительному директору компании Николя Мюрону (Nicolas Muron). В 2015 году во время поездки в Альпы к своим бабушке и дедушке инженер заметил, что зимой местные жители передвигаются на автомобилях или снегоходах, которые загрязняют атмосферу и влияют на состояние ландшафта. «Я хотел сделать машину, которая была бы электрической и простой в использовании, чтобы защитить окружающую среду и наслаждаться тишиной», — заявил Мюрон.

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Вес MoonBike достигает 87 килограммов — в три раз меньше обычного снегохода. Новый снегоход оснащен батареей мощностью 2,5 киловатта. Заряда хватит, чтобы проехать 64 километра. Транспортное средство развивает максимальную скорость до 42 километров в час, на нем можно подняться по ухоженным склонам с наклоном в 40 процентов.

В декабре 2021 года созданием безопасного транспорта озаботился американский автогигант General Motors — в компании придумали устройства для превращения обычных автомобилей в электрокары. Они также могут сделать экологичными водный транспорт и спецтехнику.

Татьяна Волкова
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