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12:12, 14 ноября 2022Бывший СССР

В МИД России назвали неприемлемым вывод войск для переговоров с Украиной

Замглавы МИД Грушко назвал вывод войск неприемлемым условием для переговоров с Украиной

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Предварительные условия Запада по переговорам с Украиной, которые заключаются в выводе российских войск, неприемлемы, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) России Александр Грушко. Его слова приводит РИА Новости.

«Такие условия неприемлемы. Наш президент неоднократно говорил о том, что мы готовы к переговорам, но эти переговоры, естественно, должны учитывать ситуацию на земле», — объяснил дипломат.

Ранее киевские власти отменили разрешения на работу как минимум шести западным журналистам за репортажи из Херсона. Среди журналистов, которые теперь не смогут освещать события в оккупированном российском городе, оказались в том числе сотрудники CNN и SkyNews.

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