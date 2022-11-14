В МИД России назвали неприемлемым вывод войск для переговоров с Украиной

Замглавы МИД Грушко назвал вывод войск неприемлемым условием для переговоров с Украиной

Предварительные условия Запада по переговорам с Украиной, которые заключаются в выводе российских войск, неприемлемы, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) России Александр Грушко. Его слова приводит РИА Новости.

«Такие условия неприемлемы. Наш президент неоднократно говорил о том, что мы готовы к переговорам, но эти переговоры, естественно, должны учитывать ситуацию на земле», — объяснил дипломат.

Ранее киевские власти отменили разрешения на работу как минимум шести западным журналистам за репортажи из Херсона. Среди журналистов, которые теперь не смогут освещать события в оккупированном российском городе, оказались в том числе сотрудники CNN и SkyNews.