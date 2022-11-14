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12:53, 14 ноября 2022Мир

На Бали началась встреча Байдена и Си Цзиньпина

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин начали встречу на Бали

Фото: Alex Brandon / AP

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин начали дипломатическую встречу на острове Бали в Индонезии, где с 15 по 16 ноября пройдет саммит «Большой двадцатки» (G20). Об этом сообщает агентство Xinhua.

Согласно сообщениям представителей Белого дома, Байден планирует предложить Си возобновить диалог между странами, а также договориться поддерживать систему сдержек и противовесов в мировой политике.

Ранее Байден заявил, что США намерены активно конкурировать с Китаем, при этом не доводя ситуацию до прямого конфликта. «Соединенные Штаты будут активно конкурировать с КНР и высказываться по поводу нарушений прав человека в КНР, сохраняя при этом открытые линии связи и гарантируя, что конкуренция не перерастет в конфликт», — указал президент.

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Виктория Кондратьева
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