Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:57, 14 ноября 2022Мир

Байден предложит Си Цзиньпину возобновить диалог и дать взаимные гарантии

AFP: Байден предложит Си Цзиньпину систему сдержек и противовесов между США и Китаем

Фото: Globallookpress.com

Представитель Белого дома рассказал AFP, что американский президент Джо Байден на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита «Большой двадцатки» (G20) планирует предложить ему возобновить диалог между странами, а также договориться поддерживать систему сдержек и противовесов, передает ТАСС.

Собеседник агентства уточнил, что лидер США хочет укрепить связи с Китаем, дав взаимные гарантии того, что конкуренция стран не будет перерастать в конфликт.

Ранее чиновники Европейского союза (ЕС) рассказали, что КНР продолжит оказывать поддержку России на саммите G20. В Европе накануне саммита допускали, что лидеры G20 не смогут прийти к «дипломатическому минимуму» — совместному заявлению государств.

«Коммерсантъ» сообщает, что в отсутствие российского лидера Владимира Путина, главную интригу на мероприятии составят переговоры лидеров двух ведущих мировых экономик — США и Китая. Из-за раскола G20 на конкурирующие группы влияния саммит постепенно превращается в одну из площадок противостояния, пишет издание.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Турции задержали оставившего бомбу на улице человека
Байден предложит Си Цзиньпину возобновить диалог и дать взаимные гарантии
Парень придумал оригинальный способ получать дополнительные перерывы на работе
В России анонсировали подорожание ЖКУ с 1 декабря
Назван способный сдержать натиск Запада российский истребитель
МВФ дал мрачный прогноз для мировой экономики
Россиянка отдохнула в Египте и описала поездку словами «как у бабушки на даче»
В США обвинили демократов в отмывании денег с помощью Украины
Эрдогана назвали «влиятельным посредником» саммита G20
В США анонсировали санкции против ВПК России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.