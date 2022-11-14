Байден предложит Си Цзиньпину возобновить диалог и дать взаимные гарантии

AFP: Байден предложит Си Цзиньпину систему сдержек и противовесов между США и Китаем

Представитель Белого дома рассказал AFP, что американский президент Джо Байден на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита «Большой двадцатки» (G20) планирует предложить ему возобновить диалог между странами, а также договориться поддерживать систему сдержек и противовесов, передает ТАСС.

Собеседник агентства уточнил, что лидер США хочет укрепить связи с Китаем, дав взаимные гарантии того, что конкуренция стран не будет перерастать в конфликт.

Ранее чиновники Европейского союза (ЕС) рассказали, что КНР продолжит оказывать поддержку России на саммите G20. В Европе накануне саммита допускали, что лидеры G20 не смогут прийти к «дипломатическому минимуму» — совместному заявлению государств.

«Коммерсантъ» сообщает, что в отсутствие российского лидера Владимира Путина, главную интригу на мероприятии составят переговоры лидеров двух ведущих мировых экономик — США и Китая. Из-за раскола G20 на конкурирующие группы влияния саммит постепенно превращается в одну из площадок противостояния, пишет издание.