Иностранец дважды ударил ножом российского курьера из-за заминки с документами

В Дзержинске заказчик дважды ударил курьера ножом из-за заминки с подписанием документов

В Дзержинске суд арестовал 50-летнего иностранца, обвиняемого покушении на убийство 52-летнего курьера. Об этом в понедельник, 14 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, утром 11 ноября возле заправки на Северном шоссе мужчина дважды ударил ножом привезшего ему заказ курьера из-за заминки при подписании документов. После этого он попытался уехать из города на своем автомобиле, однако был задержан сотрудниками ГИБДД.

Раненого россиянина удалось спасти благодаря квалифицированной помощи врачей.

14 февраля сообщалось, что в Москве мужчина ударил ножом в шею курьера «Яндекс.Еда» из-за отнятой работы.