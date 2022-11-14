В зоопарке Деда Мороза в Великом Устюге поселилась амурская тигрица

В «Зоосаде в вотчине Деда Мороза» в Великом Устюге поселился краснокнижный амурский тигр

В «Зоосаде в вотчине Деда Мороза» в Великом Устюге поселилась амурская тигрица. Об этом сообщается на странице филиала Московского зоопарка в социальной сети «Вконтакте».

Прибыла краснокнижная представительница семейства кошачьих из Краснодарского края. Ранее сотрудники правоохранительных органов региона изъяли тигрицу вместе с другими животными у частного лица и передали ее ветеринарам. Специалисты Московского зоопарка пристально следили за состоянием хищницы на прежнем месте обитания, а перед переездом в зоопарк Деда Мороза провели необходимые ветеринарные процедуры. За состоянием животного наблюдал главный врач Московского зоопарка Дмитрий Егоров.

По прибытии тигрицу вновь осмотрели ветеринары. Убедившись, что все в порядке, ее выпустили в вольер. Она сразу проявила любопытство и осмотрела свое новое место жительства. Сотрудники зоосада Деда Мороза уверены, что хищница быстро освоится на новом месте, они пообещали приложить все усилия, чтобы сделать ее пребывание в зоопарке комфортным.

Отмечается, что увидеть новую жительницу «Зоосада в вотчине Деда Мороза» можно на Основной экспозиции. Амурская тигрица поселилась рядом с вольерами бурых медведей.

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