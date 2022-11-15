Назван секрет долголетия самой старой жительницы США

CNN: самая старая женщина США Бесси Хендрикс отметила 115 день рождения

Женщина, считающаяся самой старой жительницей США и одной из самых старых людей в мире, отметила 115-й день рождения. Об этом сообщает CNN.

Бесси Хендрикс родилась 7 ноября 1907 года в Айове в многодетной семье. Когда Хендрикс было 13, ее мать умерла. Девочке пришлось быстро повзрослеть и взять на себя заботу о братьях и сестрах. За ее жизнь сменился 21 президент США и произошли две мировые войны.

Дети Хендрикс считают, что секрет долголетия их родительницы в стойком характере, самостоятельности и умении не сдаваться даже в самых трудных обстоятельствах. Сын именинницы Леон Хендрикс назвал мать трудолюбивой и очень заботливой женщиной.

Свой 115-й день рождения Хендрикс отметила с тремя детьми в доме престарелых, где она проживает в последнее время. Днем ранее одной из ее дочерей, Джоан Шаффер, исполнилось 90 лет. «Я не знаю, как выразить радость словами. Я счастлива, что мама до сих пор с нами», — призналась она.

По данным Геронтологической исследовательской группы, которая специализируется на отслеживании супердолгожителей в возрасте более 110 лет, Хендрикс — четвертая из самых старых людей в мире.

Ранее сообщалось, что жительница США весело отметила 101-й день рождения в кругу семьи с пивом и танцами и раскрыла простой секрет своего долголетия. По ее словам, секрет долгой жизни — в любви к текиле и умении посмеяться над собой.