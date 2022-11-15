Зеленский призвал страны G20 остановить боевые действия в соответствии с его планом

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц «Большой двадцатки» (G20), собравшихся в Индонезии в рамках саммита, усилить свое лидерство и остановить конфликт с Россией в соответствии с предложенным им мирным планом. Цитату приводит Reuters, ознакомившееся с текстом выступления политика.

Зеленский также предложил обмен пленными по формуле «всех на всех». Он подчеркнул при этом, что Украине необходимы новые и эффективные гарантии безопасности, а возвращение к Минским соглашениям невозможно.

Новыми требованиями Зеленского по мирному урегулированию и прекращению боевых действий стали восстановление «радиационной безопасности» на Запорожской АЭС, ввод потолка цен на российские энергоресурсы и расширение зерновой сделки.