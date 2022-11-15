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08:31, 15 ноября 2022Бывший СССР

Зеленский призвал страны G20 остановить боевые действия

Зеленский призвал страны G20 остановить боевые действия в соответствии с его планом

Фото: Iryna Rybakova / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц «Большой двадцатки» (G20), собравшихся в Индонезии в рамках саммита, усилить свое лидерство и остановить конфликт с Россией в соответствии с предложенным им мирным планом. Цитату приводит Reuters, ознакомившееся с текстом выступления политика.

Зеленский также предложил обмен пленными по формуле «всех на всех». Он подчеркнул при этом, что Украине необходимы новые и эффективные гарантии безопасности, а возвращение к Минским соглашениям невозможно.

Новыми требованиями Зеленского по мирному урегулированию и прекращению боевых действий стали восстановление «радиационной безопасности» на Запорожской АЭС, ввод потолка цен на российские энергоресурсы и расширение зерновой сделки.

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Алевтина Запольская
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