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01:03, 15 ноября 2022Ценности

Звезда «Хода королевы» вышла в свет в прозрачном костюме

Актриса Аня Тейлор-Джой посетила шоу The Graham Norton в прозрачном костюме Harris Reed

Фото: @harris_reed

Популярная актриса Аня Тейлор-Джой вышла в свет в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Снимки публикует Vogue.

Звезда сериала «Ход королевы» посетила шоу The Graham Norton в костюме бренда Harris Reed, который состоял из жилета и брюк, выполненных из прозрачной ткани. На размещенных кадрах видно, что одежда украшена черным кружевом и кристаллами. В качестве обуви знаменитость выбрала туфли на каблуках, отказавшись при этом от аксессуаров.

Что касается макияжа, Тейлор-Джой предпочла мейкап в стиле smoky eyes. Стилисты оставили ее прямые длинные волосы распущенными, а на губы нанесли прозрачный блеск.

В октябре 2021 года Аня Тейлор-Джой появилась на публике в наряде с декольте и вызвала споры в сети. Телезвезда попала в объектив папарацци на красной дорожке премьеры фильма «Прошлой ночью в Сохо» в Лос-Анджелесе. Ее запечатлели в золотистом платье в пол из переливающейся ткани, которое оформлено глубоким декольте.

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Майя Пономаренко
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