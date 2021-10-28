Звезда «Хода королевы» вышла в свет в наряде с декольте и вызвала споры в сети

Исполнительница главной роли в популярном сериале «Ход королевы» Аня Тейлор-Джой появилась на публике в наряде с глубоким декольте и вызвала споры в сети. Соответствующие кадры и комментарии появились на Daily Mail.

25-летняя знаменитость попала в объектив папарацци на красной дорожке премьеры фильма «Прошлой ночью в Сохо» в Лос-Анджелесе. Она вышла в свет в золотистом платье в пол из переливающейся ткани, которое оформлено глубоким декольте. Ее образ дополнили босоножки на каблуках, а также бриллиантовое ожерелье ювелирного дома Tiffany & Co.

Читатели издания принялись обсуждать внешний вид Тейлор-Джой в комментариях под снимками. Одни принялись критиковать звезду. «Похожа на мальчишку. Потрать часть своих денег на имплантаты, милая», «Отвратительная курильщица», «Ее глаза расположены слишком далеко друг от друга, и у нее некрасивые зубы», «Внешность не очень» «Ужасный наряд! Прикройся!», «Выглядит дешево», — писали они.

Другие, напротив, восхитились красотой актрисы. «У Ани природная красота», «Она просто потрясающая. Обожаю черты ее лица, а еще она отличная актриса!», «Аня поразительно сексуальная», «Невероятные внешность и фигура, получше, чем у многих моделей», «Невероятный образ», — высказывались фанаты.

Ранее в октябре Сальма Хайек вышла в свет в наряде с декольте и была пристыжена в сети. 55-летняя знаменитость посетила премьеру фильма «Вечные» в Лос-Анджелесе в черном облегающем платье, которое оформлено глубоким декольте и разрезом на бедре. «Сальма выглядит смешно», — писали комментаторы.