Внешний вид Анджелины Джоли на премьере фильма обругали в сети

Анджелина Джоли появилась на публике с наращенными волосами и подверглась критике в сети

Голливудская актриса Анджелина Джоли появилась на публике и подверглась критике в соцсетях из-за внешнего вида. Соответствующие публикации появились в Twitter.

Знаменитость посетила премьеру фильма «Вечные», которая состоялась в Риме, вместе с дочерьми Захарой и Шайло. Папарацци засняли ее на красной ковровой дорожке в серебристом платье длины макси люксового бренда Atelier Versace. Ее наряд дополнили несколько украшений. На размещенных кадрах видны также наращенные волосы звезды.

how do you let angelina jolie walk a red carpet with her hair extensions looking like this, somebody getting fired pic.twitter.com/K3VjLc3KGX — god of mis(chief)hka (@mishnewbooty) October 24, 2021

Поклонники обругали образ Джоли в многочисленных постах, в особенности фанаты не оценили прическу актрисы. «Анджелина надо уволить своего стилиста по волосам», «Кто сделал ей эти наращенные волосы?», «Лучше бы она просто сделала пучок», «Отвратительные накладные пряди», «Как стилист позволил ей выйти с такой прической? Я бы уволила его», — высказывались пользователи сети.

Ранее в октябре стало известно, что дочь Анджелины Джоли вышла в свет в старом платье матери. 16-летняя Захара выбрала в качестве наряда блестящее платье в пол марки Elie Saab, расшитое пайетками. Джоли надевала его на церемонию вручения премии «Оскар» в 2014 году.

