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09:31, 15 ноября 2022Забота о себе

Молодых россиян предупредили о влиянии пива на секс

Нарколог Семенова: употребление пива в молодом возрасте может привести к снижению либидо

Фото: YesMore Content / Unsplash

Регулярное употребление пива и других слабоалкогольных напитков в молодом возрасте может привести к снижению либидо и другим серьезным проблемам со здоровьем, предупредила россиян Елена Семенова, нарколог и психиатр клиники Доктора Шагеева. В беседе с «Лентой.ру» она назвала эти и некоторые другие опасные для подростков и молодежи последствия излишней любви к спиртным напиткам.

Семенова напомнила, что в любых алкогольных напитках содержится этиловый спирт, и пиво не исключение. Это вещество негативно влияет на работу центральной нервной системы. По словам нарколога, всего 100 граммов водки или две банки пива в течение двух месяцев «убивают» 5,5 миллиона нервных клеток. Если же выпивать по 0,5 литра пива дважды в неделю, последствия для мозга будут еще более разрушительными, несмотря на то, что нервная система молодых людей склонна к восстановлению.

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Помимо негативного влияния на нервную систему, злоупотребление пивом сказывается на интересе молодежи к сексу и на репродуктивной функции, продолжила нарколог. «Даже у молодых людей 22-23 лет идет снижение либидо. Идет повреждение сперматогенной ткани — самой продуктивной ткани мужского организма. У женщины нет такой ткани, вместо этого происходит повреждение яйцеклеток, в том числе на генетическом уровне», — объяснила врач.

В России на человека приходится до 80 литров пива в год, в крупных городах — Москве, Санкт-Петербурге — до 100 литров. Но в последнее время растет потребление пива среди школьников, подростков и студенческой молодежи, а дети приобщаются к спиртному через слабоалкогольные напитки уже в возрасте 12–14 лет — это практически эпидемия

Елена Семенованарколог, психиатр

Семенова также предупредила, что проблема пивного алкоголизма среди молодых людей стоит очень остро, поэтому родителям необходимо на собственном примере демонстрировать детям принципы здорового образа жизни и проводить праздники и выходные активно и без крепких спиртных напитков. «Семейные ценности, межличностные отношения должны быть в приоритете. Никогда не поздно перенаправить установки ребенка: если они видят трезвого отца или мать, тем более справившихся с этой ситуацией, их жизнь может измениться в лучшую сторону», — подчеркнула врач.

В заключение она отметила, что иногда в пиво добавляются суррогатные спиртные напитки неизвестной крепости, что может привести к серьезным отравлениям и даже летальным исходам. «Нужны меры контроля, маркировки, очистки рынка, это поможет снизить количество людей, которые попадают в реанимацию и погибают от отравления. Сегодня диагноз "отравление неизвестным веществом" — это не редкость», — подытожила Семенова.

Ранее врач-кардиолог Вадим Жук предупредил россиян об опасности ежедневного употребления пива. По его словам, эта вредная привычка может привести к серьезным последствиями для сердечно-сосудистой системы и даже к смерти.

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Наталья Обрядина
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