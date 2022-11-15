Затравленная за большой нос блогерша сделала пластику и была обругана в сети

Косметолог Мэйзи Эдвардс сделала пластику носа и была обругана в сети

Затравленная за большой нос блогерша и косметолог Мэйзи Эдвардс из Ливерпуля, Англия, сделала пластику носа и была обругана в сети. Соответствующие видео появились в ее TikTok-аккаунте.

Девушка показала ролик из больницы в Турции, где она сделала коррекцию соответствующей части лица, а также подтяжку бровей. Британка предстала перед камерой в бинтах, с отеками и гематомами. Затем она продемонстрировала результат хирургического вмешательства, позируя с изменившейся внешностью в процессе реабилитации.

Зрители высказали свое мнение о преображении Эдвардс в комментариях. «Неудачно. Ужасная идея», «В конечном итоге ты будешь похожа на Джоселин Вильденштейн [американская светская львица, известная пристрастием к пластическим операциям и прозванная за свою внешность "женщиной-кошкой" — прим. «Ленты.ру»]», «Выглядит страшно», — заявили юзеры. В свою очередь в другом ролике девушка ответила, что сделала данную операцию, поскольку ранее из-за размеров носа ее также оскорбляли в интернете.

В августе сообщалось, что затравленная за гнилые зубы британка Пейдж Гриффин бесплатно поставила виниры и обрела счастье. «Установка виниров изменила мою жизнь. Теперь я могу улыбаться и радоваться жизни полноценно. К тому же меня перестали ругать за внешний вид в соцсетях», — отметила она.