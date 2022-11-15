В Европе в ДТП с туристическим автобусом пострадало 15 человек

15 человек пострадали в ДТП с джипом и туристическим автобусом в Болгарии

На западе Болгарии в результате ДТП пострадали 15 человек, в том числе 13 иностранных туристов. Об этом пишет РИА Новости.

Во вторник, 15 ноября, на участке шоссе недалеко от села Пастра в Кюстендилской области столкнулись джип и туристический автобус, направлявшийся в Рильский монастырь. В больницу европейского города Благоевграда были госпитализированы 13 иностранных туристов, а также экскурсовод и водитель автобуса.

Сообщается, что все пострадавшие получили легкие травмы. Гражданство попавших в ДТП туристов не раскрывается.

В августе сообщалось о ДТП с туристическим автобусом на черноморском побережье Турции. В аварии пострадали 24 человека — все они получили травмы различной степени тяжести. Уточнялось, что три человека находились в тяжелом состоянии.