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20:33, 15 ноября 2022Бывший СССР

На Украине назвали число пораженных воздушными ударами энергообъектов

Замглавы офиса Зеленского заявил о поражении 15 энергообъектов Украины ракетными ударами

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Около 15 объектов энергетической инфраструктуры Украины было поражено в результате ракетных ударов, заявил заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко, передает РИА Новости. По его словам, всего по территории, подконтрольной киевским властям, выпустили около 90 ракет.

«Было выпущено более 90 ракет по территории Украины, были попадания, около 15 энергетических объектов пострадали, 15 объектов в разных областях», — сказал Тимошенко.

Поэтому, по его словам, сейчас наблюдаются отключения электроэнергии в Киеве, Киевской, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ровненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновецкой и Черниговской областях страны.

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Василий Мека
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