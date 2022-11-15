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15:08, 15 ноября 2022Культура

Издательство «Эксмо» впервые представит шоу с помощью технологий Deepfake

Издательство «Эксмо» впервые представит шоу с воссозданием литераторов с помощью Deepfake

Фото: пресс-служба «Эксмо»

24 ноября издательство «Эксмо» представит первое в мире книжное шоу с воссозданием литераторов с помощью технологий Deepfake. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Благодаря конструктору аватаров MetaHuman участники представления смогут услышать литературных классиков, таких как Анна Ахматова, Эдгар По и Михаил Булгаков, и узнать их отношение к современным произведениям. Во время шоу будут представлены литературные новинки, а также бестселлеры этого года разных жанров.

«Издатели активно используют большие данные, искусственный интеллект и нейросети в своей деятельности. Благодаря им мы многое узнаем о читательской аудитории, ее интересах. А такие технологии, как Deepfake, помогают ярко и нестандартно рассказывать о новинках», — поделился генеральный директор издательства Евгений Капьев.

Ожидается, что предстоящее шоу соберет более пяти миллионов просмотров. Трансляция представления будет доступна по ссылке.

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Анастасия Астахова
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