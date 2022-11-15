ООН заявила о казнях пленных на Украине

Представитель ООН Хак заявил о казнях, которые могли применяться к пленным на Украине

ООН получила достоверные сообщения о том, что к пленным на Украине могли применяться казни. Об этом заявил заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, передает ТАСС.

«Что касается отношения к пленным, задержанным властями Украины, то [глава мониторинговой миссии по правам человека ООН на Украине Матильда] Богнер сообщила, что миссия получила достоверные обвинения в казнях, а также в нескольких случаях пыток», — рассказал Хак на брифинге.

Ранее Богнер заявила, что были задокументированы случаи пыток, избиений и жестокого обращения в отношении пленных на Украине. Согласно полученным данным, издевательства чаще всего допускались при захвате, допросе или интернировании военнопленных.