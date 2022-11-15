Мадонна прикрыла обнаженную грудь сумкой и смутила фанатов

Певица Мадонна прикрыла обнаженную грудь сумкой Balenciaga и смутила поклонников

Американская певица Мадонна поделилась новыми снимками в откровенном образе и смутила поклонников. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

64-летняя знаменитость разместила серию фотографий, на которых она позирует топлес, прикрывая обнаженную грудь сумкой люксового бренда Balenciaga из желтого скотча. На некоторых кадрах поп-исполнительницы также запечатлена в кружевном боди, перчатках в сетку и чулках черного цвета. Из аксессуаров на ней — солнцезащитные очки и блестящее колье.

Подписчики не оценили внешний вид телезвезды, о чем принялись писать в многочисленных комментариях. «Как минимум — она странная», «Я не захожу в соцсети, чтобы посмотреть на голую Мадонну», «Ужас», «Мне стыдно за нее», «Мадонна, уймись», — высказывались фанаты.

В октябре певица также подверглась критике в сети за публикацию фотографий в черном кружевном бюстгальтере и корсете с ремнями в сочетании с колготками в сетку. «Мадонна, пожалуйста, остановись», «Тебе пора одеться», — высказывались подписчики в комментариях.