Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:20, 15 ноября 2022Ценности

Мадонна прикрыла обнаженную грудь сумкой и смутила фанатов

Певица Мадонна прикрыла обнаженную грудь сумкой Balenciaga и смутила поклонников

Фото: @madonna

Американская певица Мадонна поделилась новыми снимками в откровенном образе и смутила поклонников. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

64-летняя знаменитость разместила серию фотографий, на которых она позирует топлес, прикрывая обнаженную грудь сумкой люксового бренда Balenciaga из желтого скотча. На некоторых кадрах поп-исполнительницы также запечатлена в кружевном боди, перчатках в сетку и чулках черного цвета. Из аксессуаров на ней — солнцезащитные очки и блестящее колье.

Подписчики не оценили внешний вид телезвезды, о чем принялись писать в многочисленных комментариях. «Как минимум — она странная», «Я не захожу в соцсети, чтобы посмотреть на голую Мадонну», «Ужас», «Мне стыдно за нее», «Мадонна, уймись», — высказывались фанаты.

В октябре певица также подверглась критике в сети за публикацию фотографий в черном кружевном бюстгальтере и корсете с ремнями в сочетании с колготками в сетку. «Мадонна, пожалуйста, остановись», «Тебе пора одеться», — высказывались подписчики в комментариях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
Кадыров выдвинул условия для окончания СВО
В Польше созвали срочное совещание в правительстве после падения ракет
Евросоюз разработал сценарии для действий сил быстрого реагирования
Две ракеты упали на территории Польши
Матыцин прокомментировал слова главы МОК о политизации спорта
Минфин напомнил о льготной ипотеке для жителей новых регионов России
Уролог перечислил россиянам продукты для мужского здоровья
В России утвердили максимальный размер пособия по безработице
Фура вылетела с моста и загорелась на ЦКАД
Грабитель попытался вломиться в дом и неожиданно стал убийцей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.