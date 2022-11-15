Финразведка захотела получить доступ к видео от банков

РБК: финразведка запросила право на видео от банков для борьбы с обнальщиками

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) намерена обязать банки делиться фото- и видеоматериалами с камер, установленных в отделениях или на банкоматах. Об этом пишет РБК.

По задумке финразведки, это должно помочь эффективнее бороться с незаконным обналичиванием денег и мошенничеством. Соответствующие поправки уже подготовлены в «антиотмывочный» закон.

Как пояснили изданию в ведомстве, интерес могут представлять материалы с камер, которые фиксируют процесс обслуживания клиентов. В частности, таким образом становится проще опознать реального держателя банковской карты, а также выявлять находящихся в розыске лиц.

11 ноября Росфинмониторинг, Центробанк и Федеральная налоговая служба выявили одну из крупнейших теневых площадок ухода от налогов. Предположительно, в схеме были задействованы кредитные организации и компании, предоставляющие услуги по проведению платежей, а расчеты не являлись прозрачными. При этом не исключено, что схема также связана с отмыванием криминальных доходов. Площадка подключала рестораны к схеме с подменными кассами и терминалами для банковских карт, платежи клиентов проходили через цепочку минимум трех кредитных организаций, а на выходе средств работали две процессинговые компании. Через цепочки банков деньги переводились в компании, не имеющие отношения к ресторанному бизнесу, но создающие постоянный поток наличных.