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10:36, 11 ноября 2022Экономика

В России выявили одну из крупнейших схем ухода от налогов

РБК: Росфинмониторинг, ЦБ и ФНС выявили крупную ресторанную схему ухода от налогов

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Федеральная служба по финансовому мониторингу, Центробанк (ЦБ) и Федеральная налоговая служба (ФНС) выявили одну из крупнейших теневых площадок ухода от налогов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомых с проверкой, и пресс-службу финразведки.

Предположительно, в схеме были задействованы кредитные организации и компании, предоставляющие услуги по проведению платежей, а расчеты не являлись прозрачными. При этом не исключено, что схема также связана с отмыванием криминальных доходов, добавили в пресс-службе финразведки. По данному факту Росфинмониторинг и ФНС проводят расследование.

«Установлены все участники схемы: выгодоприобретатели, которые уклоняются от налогов, и компании-посредники, отвечающие за техническую поддержку этой схемы», — отметили в ФНС.

В налоговой службе рассказали, что теневая площадка подключала рестораны к схеме с подменными кассами и терминалами для банковских карт, платежи клиентов проходили через цепочку минимум трех кредитных организаций, а на выходе средств работали две процессинговые компании. Через цепочки банков деньги переводились в компании, не имеющие отношения к ресторанному бизнесу, но создающие постоянный поток наличных. «То есть безналичные деньги от ресторанов на каком-то этапе менялись на неинкассированную наличность», — пояснили в ФНС.

Кроме того, по словам источника РБК в контрольных органах, организаторы схемы открыли «шоурум» в Москве для желающих ознакомиться с их услугами. Там, происходило общение и подписывались бумаги, клиентам устанавливали приложение для отслеживания и управления скрытой выручкой. Затем в ресторан приезжали специалисты и настраивали подменные кассы и терминалы для карт.

Ранее были раскрыты тайные методы работы Федеральной налоговой службы по определению кандидатов среди бизнеса для проведения проверок. По данным издания «Ведомости», ведомство имеет собственную систему начисления баллов, исходя из количества которых определяется вероятность доначисления налогов.

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Варвара Кошечкина
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